Товарами наторговали на минус $1 млрд: ждать девальвации?

При этом со странами ЕАЭС Беларусь наторговала в минус на $2,24 млрд. С ЕС ситуация обратная. Там сальдо положительное — $1,1 млрд.





Еврорадио разобралось , за счёт чего и так отрицательное сальдо торговли товарами удвоилось всего за месяц и насколько это страшно для белорусского рубля.





Услуги вытягивают товары





Больше всего Беларусь зарабатывает на экспорте IT и транспортных услуг / park.by





Поскольку статистика за первые пять месяцев года, все эффекты на курс белорусского рубля уже реализовались, отмечает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб.





— Очень важно, что это только сальдо торговли товарами. Оно у нас стабильно отрицательное, в том числе с Россией, потому что там мы покупаем нефть и газ — и, конечно, покупаем больше, чем чего-то туда продаём. Также у нас стабильно положительное сальдо с Европой. В первую очередь за счёт того, что продаём туда нефтепродукты.





Эксперт подчёркивает, что при оценке влияния на курс рубля смотреть только на торговлю товарами нельзя.





— Как минимум нужно рассматривать торговлю товарами и услугами. Она стабильно с начала года была положительной. То есть положительное сальдо по торговле услугами перекрывало отрицательное сальдо по торговле товарами. Это одна из причин, почему рубль чувствует себя достаточно устойчиво с начала года.





Пока есть данные по торговле товарами и услугами только за январь — апрель. За этот период сальдо сложилось положительным ($0,91 млрд). При этом сальдо по торговле товарами составило минус $0,45 млрд. С услугами ситуация противоположная. Там сальдо — $1,37 млрд. Наибольший вклад составляют компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги, а также транспортные услуги.





Эффект “экспортного чуда” выровнялся





Академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает, что скачок отрицательного сальдо торговли товарами произошёл из-за подорожания товаров за рубежом.





— Произошло серьёзное увеличение. Мы импортируем много промежуточных товаров для своего производства. И они тоже подорожали, а не только наш экспорт. Поэтому случилось догоняющее выравнивание, удорожание импорта. Было понятно, что то экспортное чудо, которое у нас довольно долго было, должно быть в какой-то момент компенсировано ростом импорта. И укрепление белорусского рубля тоже делает импортные товары более привлекательными.





По мнению Катерины Борнуковой, скоро положительное сальдо торгового баланса будет в районе нуля. И даже экспорт услуг не поможет.





Девальвации не будет





Это значит, что курс белорусского рубля потеряет поддержку в виде притока валюты из-за рубежа.





— Конечно, это будет серьёзным сокращением его поддержки. Тем более что у людей в Беларуси большая настороженность, ожидание девальвации, особенно на фоне принятых ЕС санкций, которые пока ещё не действуют, но в будущем обязательно подействуют.





Это создаёт предпосылки для того, чтобы белорусский рубль ослаб, но не критично.





— Мы не говорим об обвальной девальвации, просто про ослабление рубля на 5-10 процентов максимум.





Кроме того, санкции ЕС имеют отложенный эффект.





— Только со временем они могут сказаться. Санкции ведь постепенны. Во-первых, все действующие контракты будут исполняться. Санкции будут работать по мере их истечения. Во-вторых, по калийной отрасли в нынешних формулировках эти санкции не затрагивают самый широкий класс калийных удобрений. Может быть, ближе к концу года они начнут ощущаться. И в нынешнем виде без введения дополнительных пакетов это влияние будет не очень сильно, — заключает Вадим Иосуб.