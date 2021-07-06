



Ярослав Романчук. 350 млрд рублей – большие деньги для малой Беларуси. Столько было потрачено властями на финансирование государственных программ в 2016-2020 гг., пишет экономист





Это примерно 170 миллиардов долларов. По сути дела, это почти три годовых ВВП Беларуси. По официальным данным за это время инвестиции в основной капитал составили 122,3 млрд руб. или 58 млрд долларов.





Гигантские суммы денег проходят через руки распорядителей чужого (политиков и чиновников) и тратятся под оберткой «инвестиции». Понятие «инвестиции» вводит в заблуждение, пишет ex-press.by. Когда мы слышим слово «инвестиции», сразу представляется некий конструктивный, творческий, коммерческий, четко рассчитанный проект с ясными показателями оценки качестве этих инвестиций. Вложили условные 100 долларов – на выходе через установленное время получили чистыми, за вычетом всех-всех расходов, 110 долларов. Это инвестиции. Это развитие. Это перспектива. Если инвестиции успешные, качественные, эффективные, то мы видим рост экономики, экспорта, производительности труда, зарплат и рыночной стоимости тех организаций, которые эти инвестиции делают.









Бывают и провалы. Вложили 100 долларов, а на выходе получили 30 долларов или 50 долларов или 99. Это повод для ревизии проекта, изменения управления или даже отказа от данных инвестиций. Лучше потерять рубль, чем десять. Главное вовремя остановиться.





Государственные инвестиции в рамках государственных программ – это банальные номенклатурно-коммерческие расходы на свои проекты под прикрытием понятия «инвестиции». Производство вторично. Главное в государственных инвестиционных программах – это взять деньги налогоплательщиков и канализировать их в проекты, из которых материальную и нематериальную выгоду получают стейкхолдеры/выгодополучатели этих самых программ. Неважно, что в денежном выражении на выходе. Плевать на управление издержек. По боку качественное управление и регуляторный мониторинг инвестиционных процессов. Главное не результат, а процесс. Именно процесс является источником номенклатурно-силовой и коррупционной ренты.





Белорусские власти показывают устойчивую неспособность управлять бюджетными потоками, государственными расходами и активами. Совмин Беларуси сам признает, что из 21 государственной программы высокоэффективными получились только три: 1) здоровье и демографическая безопасность, 2) образование и молодежная политика, 3) Беларусь гостеприимная (сфера туризма).





И это САМЫЕ эффективные и качественные? Give me a break!





«Здоровье и демография» - это после провала с COVID-ом, после того, как за последние четверть века население Беларуси сократилось почти на 900 тысяч человек, после скандального соотношения браков и разводов, после активного бегства молодежи за рубеж. Номенклатурно-силовые выбивалы бюджетных средств принимают такие критерии оценки эффективности, что в отчетах фигурирует так оценка, которая облегчает получение дополнительных ресурсов.





Высокоэффективная государственная программа «Образование и молодежная политика» - это после полного провала дистанционного образования, онлайн образования во время пандемии, бегства профессиональных, честных людей из школы и университетов, тотальной идеологизации системы образования, нищенских зарплат учителей, гигантского разрыва между тем, чему учат в школах/вузах и тем, что востребовано на рынке труда и в жизни. Нужно быть реально креативным, чтобы все ЭТО назвать высокоэффективным.





Высокоэффективная государственная программа «Беларусь гостеприимная (сфера туризма)» - это вообще какое-то издевательство над здравым смыслом и реальным положением дел в сфере гостеприимства. Вал банкротств, полное пренебрежение к сфере общественного питания, обнуление транзитного, логистического потенциала Беларуси, дичайшие истории о нарушении прав человека в стране, превращение Беларуси гостеприимной в Беларусь режимную. И это успех государственной программы?А сейча





с представьте эффективность остальных 18-ти государственных программ, качество расходов десятков миллиардов долларов денег белорусских налогоплательщиков, если эти три признаны высокоэффективными…





Есть только один способ исправить ситуацию – ликвидация всех государственных программ, как явления. Место сверхцентрализованному номенклатурно-силовому планированию чужих денег нужна народная, децентрализованная, рыночная система инвестирования. Категорически нельзя сохранять систему, в которой распорядители чужого сначала забирают в виде налогов и обязательных платежей две третьих добавленной стоимости всего коммерческого сектора, чтобы потом перераспределять эти десятки миллиардов долларов в проекты. Они между собой считают перспективными и эффективными, а для нас, налогоплательщиков, они вешают лапшу на уши.





Радикальное изменение инвестиционной политики – это снижение налоговой нагрузки в два раза. Это раскрепощение настоящих инвесторов, предпринимателей – лидеров мира из Беларуси.