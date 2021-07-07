Подрядчиков обяжут отчислять 1% в фонды развития строительной отрасли









Фонды будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности.





"Республиканский фонд развития будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства. Региональные фонды - от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации", - рассказали в пресс-службе.





Отчислять 1% не надо будет при строительстве жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств, пишет Смартпресс.





"Средства фондов развития будут использоваться для развития материально-технической базы строительных организаций, приобретения строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оборудования", - указано в сообщении.





Напомним, в октябре 2020 года проект указа выносился на общественное обсуждение.