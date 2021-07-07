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Подрядчиков обяжут отчислять 1% в фонды развития строительной отрасли

Указ о создании фондов развития строительной отрасли подписал 6 июля Александр Лукашенко. Документом предусматривается "создание на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли", сообщили в пресс-службе президента.



Фонды будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности.

"Республиканский фонд развития будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства. Региональные фонды - от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации", - рассказали в пресс-службе.

Отчислять 1% не надо будет при строительстве жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств, пишет Смартпресс.

"Средства фондов развития будут использоваться для развития материально-технической базы строительных организаций, приобретения строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оборудования", - указано в сообщении. 

Напомним, в октябре 2020 года проект указа выносился на общественное обсуждение.
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