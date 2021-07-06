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Какие продукты опасны и исчезнут с прилавков – смотрим и запоминаем

В каких продутах обнаружены опасные добавки? Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество».

Сэндвич-печенье с маршмеллоу Alpella

Производитель использовал заявленный в маркировке антиокислитель пиросульфит натрия (Е223), который является недопустимым.

Крекер сладкий «Кристо-Твисто по-французски»


Здесь обнаружено аналогичное нарушение: наличие запрещенного антиокислителя пиросульфита натрия (Е223).

Мороженое «Монстры на каникулах» со вкусом «Яблоко-персик»


Отсутствует информация о составе продукта и отсутствует предупреждающая надпись о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей.

Изделия кондитерские мучные слоеные «Грильяжное»

Пиросульфит натрия, запрещенный для использования, обнаружили и в данном виде сладостей.

Изделия кондитерские мучные слоеные «Марцелик с изюмом»


Антиокислитель Е223 был найден и в данном продукте. Производитель заявил о его наличии в маркировке.

Фото Telegram-канала «Безопасность и качество»
minsknews.by
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