Какие продукты опасны и исчезнут с прилавков – смотрим и запоминаем
В каких продутах обнаружены опасные добавки? Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество».
Сэндвич-печенье с маршмеллоу Alpella
Производитель использовал заявленный в маркировке антиокислитель пиросульфит натрия (Е223), который является недопустимым.
Крекер сладкий «Кристо-Твисто по-французски»
Здесь обнаружено аналогичное нарушение: наличие запрещенного антиокислителя пиросульфита натрия (Е223).
Мороженое «Монстры на каникулах» со вкусом «Яблоко-персик»
Отсутствует информация о составе продукта и отсутствует предупреждающая надпись о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей.
Изделия кондитерские мучные слоеные «Грильяжное»
Пиросульфит натрия, запрещенный для использования, обнаружили и в данном виде сладостей.
Изделия кондитерские мучные слоеные «Марцелик с изюмом»
Антиокислитель Е223 был найден и в данном продукте. Производитель заявил о его наличии в маркировке.
Фото Telegram-канала «Безопасность и качество»
18:49 06/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение