Какие продукты опасны и исчезнут с прилавков – смотрим и запоминаем

Сэндвич-печенье с маршмеллоу Alpella





Производитель использовал заявленный в маркировке антиокислитель пиросульфит натрия (Е223), который является недопустимым.





Крекер сладкий «Кристо-Твисто по-французски»









Здесь обнаружено аналогичное нарушение: наличие запрещенного антиокислителя пиросульфита натрия (Е223).





Мороженое «Монстры на каникулах» со вкусом «Яблоко-персик»









Отсутствует информация о составе продукта и отсутствует предупреждающая надпись о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей.





Изделия кондитерские мучные слоеные «Грильяжное»





Пиросульфит натрия, запрещенный для использования, обнаружили и в данном виде сладостей.





Изделия кондитерские мучные слоеные «Марцелик с изюмом»









Антиокислитель Е223 был найден и в данном продукте. Производитель заявил о его наличии в маркировке.





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