Декрет: наружную рекламу снова надо согласовывать

Лукашенко 6 июля подписал декрет № 3 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы». Об этом сообщае «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.





Согласно новому документу, содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Порядок согласования будет определен Советом Министров.





Сообщается, что эти меры "направлены на предупреждение случаев размещения недостоверной или неэтичной рекламы".





Нововведения, предусмотренные декретом, не коснутся рекламы, которая размещается на автомобилях и содержит только информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, а также перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси или продаже этого автомобиля.





Напомним, что около трех лет сюжеты наружной рекламы не подвергались согласованию. Эта мера была отменена Декретом № 7 «О развитии предпринимательства», который вступил в силу в феврале 2018 года.





За упразднение согласования сюжетов рекламы в свое время боролись профессиональные рекламные ассоциации и игроки рекламного рынка, считая ее ненужной бюрократической процедурой, в том числе тормозящей развитие и без того не самого прибыльного сегмента наружки, пишет marketing.by







