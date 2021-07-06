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И тут же задний ход? Головченко поспешил рассказать, что никто транзит перекрывать не собирается

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам "санкционного" совещания у Лукашенко заявил, что ограничение транзита через нашу страну будет применено в случае "ужесточения давления".


"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - цитирует Головченко БелТА.

Как уже сообщалось, Лукашенко сегодня в ходе совещания высказался за перекрытие транзита европейских товаров в Россию и Китай.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. 

Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", - заявил Лукашенко. 
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