+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Siemens объясняет поставки турбин в Беларусь "удовлетворением основных потребностей человека"

Siemens Energy продолжает поставлять свое оборудование для проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников.

Представители компании прокомментировали Office Life, что, поставляя газовые турбины в Беларусь, Siemens поддерживает развитие энергетической инфраструктуры страны.

"Электроэнергия необходима для удовлетворения основных потребностей человека и вносит важный вклад в улучшение социальных и экономических условий в долгосрочной перспективе. И наше обязательство приносит пользу всем гражданам страны", — говорит представитель Siemens Михай Геаману.

В компании подчеркивают, что сейчас Siemens Energy поставляет энергетические технологии потребителям в Беларуси в соответствии с европейскими нормами:

"На данный момент мы выполняем свои обязательства по договору: большая часть машин изготовлена ​​или поставлена и уже находится на объекте. Когда мы заключали контракты в 2019 году в присутствии правительства Швеции, это не вызывало возражений с юридической точки зрения. И сегодня контракты все еще в силе, мы не можем просто разорвать соглашения без правовой основы".

Представитель Siemens при этом отметил, что события в Беларуси «вызывают беспокойство и несовместимы с европейским пониманием демократии», а компаниям нужна четкая и надежная основа для ведения бизнеса с иностранными клиентами.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]