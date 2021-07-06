Беларуский рубль снова укрепляется
Доллар, евро и российский рубль подешевели к белорусскому рублю на валютной бирже 6 июля.
Стоимость корзины валют снизилась на 0,13% до минимума за 20 дней.
Курс доллара опустился всего на 0,0018 BYN до 2,5340 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но с начала июля он подорожал на 0,0016 BYN.
Курс евро упал на 0,0070 BYN до 3,0035 BYN/EUR, а за предыдущие два дня стоимость евро выросла на 0,0103 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0048 BYN до 3,4560 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Сегодня российский рубль на бирже в Москве немного укрепляется к доллару и евро.
Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 9 копеек до 73,2660 RUB/USD.
Официальный курс евро на завтра опустился лишь на 2 копейки до 87,0034 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:46 06/07/2021
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