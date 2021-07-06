+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларуский рубль снова укрепляется

Доллар, евро и российский рубль подешевели к белорусскому рублю на валютной бирже 6 июля.

Стоимость корзины валют снизилась на 0,13% до минимума за 20 дней.

Курс доллара опустился всего на 0,0018 BYN до 2,5340 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но с начала июля он подорожал на 0,0016 BYN.

Курс евро упал на 0,0070 BYN до 3,0035 BYN/EUR, а за предыдущие два дня стоимость евро выросла на 0,0103 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0048 BYN до 3,4560 BYN/100 RUB.

Московская биржа

Сегодня российский рубль на бирже в Москве немного укрепляется к доллару и евро. 

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 9 копеек до 73,2660 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра опустился лишь на 2 копейки до 87,0034 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]