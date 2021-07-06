Беларуский рубль снова укрепляется

Стоимость корзины валют снизилась на 0,13% до минимума за 20 дней.





Курс доллара опустился всего на 0,0018 BYN до 2,5340 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но с начала июля он подорожал на 0,0016 BYN.





Курс евро упал на 0,0070 BYN до 3,0035 BYN/EUR, а за предыдущие два дня стоимость евро выросла на 0,0103 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0048 BYN до 3,4560 BYN/100 RUB.





Московская биржа

Сегодня российский рубль на бирже в Москве немного укрепляется к доллару и евро.





Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 9 копеек до 73,2660 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра опустился лишь на 2 копейки до 87,0034 RUB/EUR.