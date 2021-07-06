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Очередной "ответ Чемберлену": Лукашенко хочет закрыть Беларусь для немецкой продукции

Власти бьют санкциями по беларусам.

Лукашенко хочет запретить импорт и транзит немецкой продукции.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. 

У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. 

Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", - заявил сегодня Лукашенко на "санкционном" совещании.
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