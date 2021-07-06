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Литва уменьшит пропускную способность электросоединения с Беларусью

Это связано с решением литовского парламента запретить покупку и пропуск электроэнергии с БелАЭС через литовские сети.


Компания Litgrid - оператор литовских электросетей - решила снизить максимальную пропускную способность на соединении своих электросетей с Беларусью, пишет Sputnik.

"Данной мерой Литва стремится обеспечить, чтобы электроэнергетические линии страны не использовались для торговли электроэнергией, произведенной в Беларуси, и преградить путь электроэнергии, вырабатываемой небезопасными атомными электростанциями третьих стран", – говорится в сообщении компании "Литгрид".

В Вильнюсе считают, что Белорусская атомная электростанция в Островце возводилась с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм ранее объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности Литвы и на законодательном уровне запретил покупку и пропуск ее электроэнергии через литовские сети.

В ноябре 2020 года БелАЭС была включена в энергосистему страны. После этого Вильнюс аннулировал лицензии на импорт электроэнергии из Беларуси. Присоединиться к бойкоту предлагалось Риге и Таллинну. Соседи инициативу поддержали, но оказалось, что технически реализовать ее не так просто.

В едином энергетическом потоке сложно определить место выработки электричества. Сообщалось, что российские компании покупают электроэнергию, в том числе БелАЭС, а затем она через посреднические структуры в Латвии и Эстонии поступает на региональную электроэнергетическую биржу.

"Операторы Латвии и Эстонии применяют свою методику пропускной способности на соединениях с Россией и используют инфраструктуру Литвы для импорта электроэнергии из третьих стран, поэтому нами предприняты конкретные шаги для перекрытия такого пути", – сообщил глава Litgrid Рокас Масюлис.

Пропускную способность планируют снизить с 15 сентября с 1 250 мегаватт до 400 мегаватт. Об этом литовский оператор уведомил такие же компании в странах-участницах единой энергосистемы, то есть в Беларуси, России, Эстонии и Латвии.
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