Нацбанк об изменениях в валютном законодательстве

Денис Шкуринский





Начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Денис Шкуринский разъяснил новшества во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.





Для физических лиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и так далее). Для юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами страны, а также необходимость регистрации в банке валютных операций, связанных с движением капитала.





"Кроме того, юридические лица обязаны по экспортным и импортным операциям зачислять полученную выручку на свои счета в банках Беларуси", - отметил Денис Шкуринский. Срок репатриации определяется юридическим лицом в соответствии с гл.3 инструкции №147 и не указывается в валютном договоре. Срок, необходимый на перевод денежных средств банком, можно там указать, но это не является обязательным требованием валютного законодательства, отметил представитель Нацбанка.





Также с 9 июля вводится в действие система валютного мониторинга Национального банка. Одна из ее основных составляющих - регистрация валютных договоров на веб-портале. Они подлежат регистрации, если сумма денежных обязательств на дату заключения не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2 тыс. базовых величин для физических лиц и 4 тыс. - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, определен постановлением правления Национального банка №37 от 12 февраля 2021 года. "По закону обязанность по регистрации с 9 июля валютных договоров возложена на резидентов. Нерезидент не обязан их регистрировать", - обратил внимание Денис Шкуринский.





По его словам, для подтверждения статуса физического лица - гражданина Беларуси как нерезидента для целей валютного регулирования необходимо наличие одного из документов. В их числе - паспорт гражданина Беларуси для постоянного проживания за пределами страны, либо документ, подтверждающий постановку на консульский учет граждан, постоянно проживающих за пределами страны, либо документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.





Представитель Нацбанка также разъяснил во время онлайн-конференции некоторые нюансы. В частности, он отметил, что если в тексте валютного договора указана ориентировочная сумма денежных обязательств, которая меньше в эквиваленте 4 тыс. базовых величин (для юрлиц и ИП), такой договор не подлежит регистрации на веб-портале. "Но обратите внимание, что обязанность контролировать сумму денежных обязательств по валютному договору возложена на резидента. При достижении 4 тыс. базовых величин договор подлежит регистрации в установленном порядке", - подчеркнул он.





Некоторые из поступивших вопросов касались ситуации, когда в тексте валютного договора отсутствует общая сумма денежных обязательств, но предусмотрены суммы в приложениях (заявках, актах оказанных услуг), являющихся его неотъемлемой частью. "Такая сумма определяется как совокупность уже исполненных и подлежащих исполнению денежных обязательств, начиная с даты заключения такого договора. Если определенная указанным способом сумма менее 4 тыс. базовых величин (для юрлиц и ИП), на данном этапе регистрация на веб-портале не требуется. Но если при подписании очередного приложения (заявки, акта оказанных услуг) сумма денежных обязательств достигает пороговой величины, такой договор следует зарегистрировать", - пояснил Денис Шкуринский.





Представитель Нацбанка также ответил на вопрос, есть ли какие-то особенности в регистрации публичных договоров. "Валютное законодательство не содержит ограничений на использование резидентами во внешнеэкономической деятельности публичного договора, размещенного на сайте в интернете. Вместе с тем при заключении такого валютного договора должны быть соблюдены требования Гражданского кодекса Беларуси. Инструкцией №37 не предусмотрен особый порядок регистрации оферт, такие договоры регистрируются в общем порядке", - отметил он.





Кроме того, у представителя Нацбанка спросили, нужно ли физическому лицу - резиденту Беларуси регистрировать трудовой договор с иностранным нанимателем, в котором заработная плата установлена в валюте. "Если по валютному договору проводятся операции, не включенные в перечень, определенный ч.2 п.3 инструкции №37, такие договоры не подлежат регистрации даже при достижении пороговых величин денежных обязательств. Таким образом, если в рамках валютного договора предусмотрена выплата заработной платы, он не требует регистрации на веб-портале", - проинформировал Денис Шкуринский.





"Основной задачей нововведений в области валютного регулирования не является установление повсеместного контроля за операциями физлиц и юрлиц. Изменения необходимы в первую очередь для того, чтобы Национальный банк как регулятор понимал состояние валютных потоков, а также имел возможность своевременно принять меры для недопущения каких-то негативных проявлений на валютном рынке", - подчеркнул начальник главного управления. По его словам, система валютного мониторинга должна стать основным инструментом для решения этой задачи.



















