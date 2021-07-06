Фото Мингорисполкома





Указом Лукашенко № 186 «О реализации инвестиционного проекта в Минске» Мингорисполкому было поручено заключить с частной компанией с ограниченной ответственностью и обществом с ограниченной ответственностью Riverside Development Holdings Limited договор о возведении объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Документ подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мухаммед аль-Аббар.





Арабский инвестор отметил, что мир меняется, возрастают требования к жилью.





— Люди хотят жить в собственных домах, стремятся к комфорту и уюту, ожидают, что рядом будут все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, объекты для занятий летними и зимними видами спорта, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные центры и детские площадки. Наша обязанность как застройщиков — уделять внимание и постгарантийному обслуживанию зданий, — подчеркнул он.





По его словам, эффективная реализация концепции умного города требует анализа огромного объема информации.





— Если говорить о транспортной системе или системе электроснабжения, то нужно собрать весь массив данных, чтобы быть уверенным, что окружающая среда будет защищена от негативного воздействия, а дома будут потреблять минимум энергии. Необходимо грамотно организовать беспроводной интернет. Важны и самые продвинутые технологии, в том числе в организации дорожного движения, парковочных систем. Важны зеленые зоны, развлекательные площадки, объекты для занятия спортом, — отметил арабский инвестор.





Мухаммед аль-Аббар рассказал, что Беларусь выбрал из-за активной экономики, банковского законодательства и безопасности внутри страны.





— Конечно здесь нужен ряд условий. В первую очередь — талантливые люди, которые смогут организовать бизнес. Так же важно знать — достаточно ли активна экономика, каким образом работает банковское законодательство, насколько в целом безопасна страна. Это настолько же важно, как и экономическая политика правительства. Все эти факторы стали ключевыми в моем решении прийти в Республику Беларусь, — рассказал Мухаммед аль-Аббар.





— Убежден, что подрядчики, которые будут работать на минском проекте, должны быть из Беларуси. Также должны использоваться белорусские материалы. Что касается дизайнеров и архитекторов, они занимают достаточно серьезную часть в составе структуры нашей компании, но мы хотим поработать и с белорусски специалистами. К слову, архитекторы из Беларуси уже очень серьезно вовлечены в работу. Сотрудничество местных и международных специалистов нужно и для того, чтобы понять вкусы потребителей в каждой стране. Основную работу будут делать белорусские фирмы, а международная команда выполняет концептуальную функцию, они задают направление и общее видение проекта, — обратил внимание Мухаммед аль-Аббар.





Как сообщалось, комплекс разместится в границах МКАД — пр. Победителей — ул. Орловской — Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит 4 млрд евро. В его состав войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Также предусматривается возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021−2040 годов.