В Снове на аукцион выставлен памятник классицизма за $285 тыс.
Дворец помещиков Рдултовских в Снове выставлен на аукцион 14 июля. Это вторая попытка Госкомимущества продать памятник классицизма с двухсотлетней историей.
Начальная цена на исторический объект недвижимости установлена в размере 715 тыс. рублей ($285 тыс). Это почти в два раза меньше, чем в 2015 году, когда государство также пыталось продать особняк, пишет Оfficelife.media
Площадь дворца превышает 2 тыс. кв. метров, к нему подведены инженерные сети — свет, вода, отопление.
От нового собственника государство ждет реставрации объекта и размещения в нем бизнеса на выбор: торгового, туристического, санаторно-курортного, культурно-развлекательного, социального или ресторанного.
08:40 06/07/2021
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