В Снове на аукцион выставлен памятник классицизма за $285 тыс.





Начальная цена на исторический объект недвижимости установлена в размере 715 тыс. рублей ($285 тыс). Это почти в два раза меньше, чем в 2015 году, когда государство также пыталось продать особняк, пишет Оfficelife.media





Площадь дворца превышает 2 тыс. кв. метров, к нему подведены инженерные сети — свет, вода, отопление.





От нового собственника государство ждет реставрации объекта и размещения в нем бизнеса на выбор: торгового, туристического, санаторно-курортного, культурно-развлекательного, социального или ресторанного.







