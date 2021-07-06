+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Снове на аукцион выставлен памятник классицизма за $285 тыс.

Дворец помещиков Рдултовских в Снове выставлен на аукцион 14 июля. Это вторая попытка Госкомимущества продать памятник классицизма с двухсотлетней историей.


Начальная цена на исторический объект недвижимости установлена в размере 715 тыс. рублей ($285 тыс). Это почти в два раза меньше, чем в 2015 году, когда государство также пыталось продать особняк, пишет Оfficelife.media

Площадь дворца превышает 2 тыс. кв. метров, к нему подведены инженерные сети — свет, вода, отопление.

От нового собственника государство ждет реставрации объекта и размещения в нем бизнеса на выбор: торгового, туристического, санаторно-курортного, культурно-развлекательного, социального или ресторанного.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]