Газопровод «Ямал — Европа» отключен до 10 июля









Как уверяет «Газпром», сроки проведения комплекса плановых мероприятий согласованы с потребителями и операторами трубопровода еще в 2020 году.





Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность трубы — 33 млрд куб. метров газа в год.





Оператором белорусского участка газопровода является компания «Газпром трансгаз Беларусь».





Ранее сообщалось, что «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности на новый газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022-го) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли 5 июля на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.





Эксперты объясняют это новой стратегий газового монополиста, который отныне будет бронировать транзитные мощности краткосрочно — на квартал или помесячно.