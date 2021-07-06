Мировые цены на нефть достигли рекордного уровня осени 2018 года





Стоимость нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 30 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов, пишет Sputnik.





По состоянию на начало восьмого вечера, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI – до 76,2 доллара за баррель.





В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в делегациях альянса, в итоге ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Таким образом, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.