Прокуратура возбудила уголовное дело на менеджеров ОАО «Белшина» из-за дебиторской задолженности
Прокуратура Могилевской области проверила ОАО «Белшина». По итогам, сообщают в пресс-службе ведомства, обнаружены факты служебной халатности.
Проверка показала, что в 2015-2020 годах из-за небрежного отношения должностных лиц к своим обязанностям на предприятии образовалась внушительная просроченная внешняя дебиторская задолженность. Ее сумма превысила 900 тыс. рублей.
По мнению прокуратуры, пишет Office Life, госпредприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 428 УК за служебную халатность.
Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.
08:07 06/07/2021
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