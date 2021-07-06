



Проверка показала, что в 2015-2020 годах из-за небрежного отношения должностных лиц к своим обязанностям на предприятии образовалась внушительная просроченная внешняя дебиторская задолженность. Ее сумма превысила 900 тыс. рублей.





По мнению прокуратуры, пишет Office Life, госпредприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 428 УК за служебную халатность.





Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.