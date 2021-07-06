Зачастили ли с проверками к белорусскому бизнесу?

По результатам опроса организаций малого и среднего бизнеса, проведенного Исследовательским центром ИПМ в мае, треть белорусских компаний столкнулись с проверками в последние три месяца.





В частности, у 28,6% компаний был опыт внеплановых проверок («мониторинга»), а у 22,2% – плановых (выборочных) проверок.





Почти половина компаний, пишет Ежедневник, столкнувшихся с проверками, ощутила минимальные финансовые последствия, остальные получили штраф, в том числе 10,5% компаний – штраф, который может поставить компанию на грань выживания.





«Больше половины респондентов, столкнувшихся с проверками, отметили, что нынешние проверки были в той или иной степени сложнее, чем те, с которыми они сталкивались ранее, четверть респондентов – что проще», – отмечается в опубликованной по результатам опросов работе.



Проверок могло стать больше





«По информации, полученной из Межведомственного совета по контрольной деятельности образованного при Комитете государственного контроля, сегодня проверки в принципе назначаются, и предприятия знают, когда к ним придут с проверкой, и даже знают, какой орган. Что касаемо планово выборочных проверок, то мы знаем, что имеется план, по которому проходят проверки», – рассказала директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич в комментарии «Ежедневнику».





По ее словам, также имеется информация, что госорганы не справляются с планами проверок в связи с сокращением количества госчиновников, и часть проверок переносится на более поздний период.





При этом эксперт не исключает, что сегодня мониторингов со стороны госорганов могло стать больше.





«Когда я выступала на Всебелорусском собрании, президент говорил, что надо навести порядок и посмотреть, как и чем занимается сегодня бизнес. Поэтому не исключено, что были какие-то поручения, и проверки связаны с тем, что этого потребовал Александр Лукашенко», – отметила Тарасевич.





Неадекватность нарушения и наказания





По данным сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, количество проверок бизнеса действительно увеличивается.





«Понятно, что назначаются штрафы, хоть и не такие, чтобы поставить предприятие на грани закрытия. При этом даже в рамках действующего законодательства мы наблюдаем увеличение штрафов, которые предприятие получило бы, допустим, год назад за такое же нарушение», – рассказал он.





Эксперт в свою очередь обратил внимание на неадекватность наказания нарушениям.





«Нужно понимать, что в какое предприятие сегодня не приди, практически всегда найдешь нарушение. Вопрос другой, в неадекватности нарушения и наказания. Например, сегодня могут оштрафовать объект на 10 базовых величин только за то, что кто-то нос высунул из-под маски», – отметил Маргелов.





«Мы понимаем, что в проходивших проверках была и политическая составляющая. Имеет место и передел рынка, когда под проверки попадают крупнейшие компании, а широкой общественности даже не объясняется, что там случилось», – сказал он.





Эксперт также сообщил, что сегодня появились проблемы у бизнеса, имеющего несколько компаний.





«Например, одно предприятие работает по упрощенной системе налогообложения, другое – нет. По ряду причин они создавали такие компании, работали годами. Теперь же к ним приходят с проверкой и говорят, что они, мол, открывали предприятия с целью сокрытия налогов и требуют по второму предприятию заплатить астрономические суммы в бюджет», – отметил Виктор Маргелов.





Эксперт признается: сегодня нет оснований для оптимизма в вопросе проверок. Вероятнее всего, что проверочная деятельность будет усиливаться. И соответственно, проблем у малого и среднего бизнеса станет еще больше.





Чего стоит ожидать





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства уверен, что проблема в том, что законодательство в республике изменяется без учета мнения делового сообщества.





«Соответственно, все больше бизнесов будут являться нарушителями законодательства. Раз больше оснований, значит больше проверок, и соответственно, больше изъятий», – заключил эксперт.





Любой мониторинг, который превращается или не превращается в проверку, он все равно отнимает время у бизнеса, считает Жанна Тарасевич.





Представитель бизнес-союза заметила, что при мониторинге проверяющие зачастую трактуют законодательство по-своему, или субъект не всегда знает, что будут проверять.





«Мы всегда выступали за то, чтобы был чек-лист, в котором было бы определено, что когда на предприятие приходят проверяющие, неважно санстанция, МЧС или еще кто-то, он должен проверить, соблюден ли определенный перечень. При чем данный перечень должен знать и соблюдать как проверяющий, так и компания вне зависимости от ее формы собственности: государственной, частной, смешанной, или иностранной. И тогда, все будет понятно: нарушил – получил штраф и т.д., не нарушил – не получил», – резюмировала эксперт.



