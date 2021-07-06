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Самым заметным его проявлением является релокация сотрудников высокотехнологичных компаний, оценить масштабы которой довольно сложно. Однако количество людей, выезжающих из страны, достаточно для того, чтобы экономисты начали рассматривать процесс релокации как долгосрочную угрозу для экономики.





Лев Львовский: Поэтому Thinktanks.by решил выяснить у эксперта, хорошо ли в Беларуси быть умным. На этот и другие вопросы ответил эксперт Центра экономических исследований BEROC





- Для начала нужно понимать, что многое зависит от того, что конкретно мы подразумеваем под умом. Если мы говорим про прикладной ум и образованность, то в таких странах как Беларусь их наличие – это единственная возможность как-то состояться в жизни и иметь хорошую работу. Мои коллеги несколько лет назад делали исследование на эту тему и пришли к выводу, что в странах, где недостаточно сильно развиты институты права, люди начинают специализироваться на интеллектуальном труде. И это подтверждает опыт Беларуси, где многие годы хорошо рос сектор IT. Традиционный сектор, который подразумевает наличие заводов, чувствует себя хуже.





- В чем причина такой закономерности?





- В странах, где есть проблемы с частной собственностью и институтами права, развивается то, что непосредственно зависит от мозгов. В случае чего легче вывезти из страны программистов, чем завод по производству мебели, чугуна или ткани. И с этой точки зрения быть умным в Беларуси выгодно.





- Не опровергают ли этот тезис события последнего времени, когда именно такие компании стали покидать страну?





- Наоборот, сейчас этот тезис только подтверждается. В Беларуси вы скорее всего будете реализовать ту идею, которая зависит от интеллектуального потенциала людей, чем от капитальных вложений. И потому, что такие компании гораздо проще вывезти, и по еще нескольким причинам. У интеллектуальных компаний гораздо сложнее отобрать собственность. Например, если у вас есть завод по производству тканей, я могу прийти и забрать его, и у меня будет завод не хуже, чем был у вас – те же станки, те же люди при станках. Отобрать бизнес, связанный с разработкой программного обеспечения, будет куда сложнее. Он зависит от команды - людей, которых вы подобрали, которым нравится работать у вас. Если я попытаюсь забрать у вас такой бизнес, они разбегутся и уедут, и я останусь ни с чем. Также нужно учитывать институциональные проблемы, в первую очередь с финансовыми институтами. Из-за того, что интеллектуальные бизнесы, как правило, строятся на идее, они требуют меньше инвестиций. Помимо этого, для них существуют способы привлечения капитала, которые не доступны для заводов из кирпича и стали, - например, венчурные инвестиции или помощь бизнес-ангелов.





В этом смысле в Беларуси выгодно быть умным, это дает лучшие шансы, чем, скажем, получение в наследство бизнеса по продаже покрышек. Для того, чтобы мог существовать такой бизнес, не надо иметь семь пядей во лбу, нужно знание рынка и нужны действующие институты права, финансовые рынки, стабильный валютный курс. Это одна из причин, по которой у нас такие бизнесы менее развиты.





- В самом начале вы говорили о том, что нужно конкретизировать, что мы подразумеваем под умом. Какие еще есть варианты, кроме прикладного ума и образованности?





- Если мы говорим об уме как о способности анализировать факты и их сопоставлять, умным в Беларуси лучше не быть, потому что может случиться коллапс сознания. Здоровому мозгу, например, сложно понять, как случилось так, что еще летом прошлого года Россия строила замыслы против Беларуси и подсылала сюда разных нечестных людей, а сейчас оказалась единственным союзником, который защищает нашу страну от Запада. Просто сопоставления фактов достаточно, чтобы как минимум удивиться. И в этом смысле проще людям, которые не умеют факты сопоставлять или имеют короткую память.





В философской литературе есть много определений ума, в том числе - что ум заключается и в умении вовремя промолчать. Но в нашей ситуации, когда ум дает больше возможностей для развития и роста доходов, умные люди быстро становятся обеспеченными и яркими в общественном плане. Удовлетворив свои базовые потребности, они начинают думать, что раз они состоялись в жизни, то могут высказывать свое мнение, а это оказывается довольно опасно.





- То есть оказывается довольно сложно отделить прагматичный ум от необходимости сопоставлять факты?





- Тут можно посмотреть на примеры. В СССР предпринимались попытки создать поколение физиков и инженеров, которые интересовались бы только инженерной деятельностью и не начинали рассуждать на кухнях о политике. На практике это получилось не очень. Среди советских диссидентов было очень много технической интеллигенции. Можно вспомнить академика Андрея Сахарова, который поначалу делал то, что хотела от него страна, придумывал необходимые СССР инновации, многие из которых касались вооружений. Но с какого-то момента выяснилось, что невозможно направлять ум в только в сторону прикладных исследований и не начать оглядываться по сторонам.





В СССР была чуть более удачная ситуация, чем у нас, границы были закрыты, и люди начинали задумываться, стоит ли с учетом имеющихся рисков выступать против СССР. В Беларуси границы более-менее открыты, а рядом – богатые и развитые страны, которые понимают, каким может быть эффект для экономики от человеческого капитала высокого уровня и готовы создавать условия для специалистов из Беларуси. Поэтому многие ученые не станут здесь академиками Сахаровыми, не будут сидеть в ссылке, а возьмут чемодан и уедут.





Умным хорошо быть везде. И если в стране не будут созданы условия для самореализации и достойной жизни, умные люди будут первыми, кто уедет, и плохо будет стране.