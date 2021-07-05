+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь пожаловалась ЕАБР на блокирование извне привлечения инвестиций

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов после заседания Совета ЕАБР заявил, что для Беларуси поддержка банка важна в условиях, когда «все чаще проявляются попытки извне блокировать привлечение ресурсов на реализацию инвестиционных проектов».

Министр добавил, что текущий кредитный портфель ЕАБР в Беларуси достиг $1 млрд и это «достаточно позитивно».

Селиверстов пояснил, что объективно находить новые ресурсы стало сложнее из-за пандемии. Поэтому от ЕАБР ожидается активизация деятельности в границах ЕАЭС.

Запланировано, что ЕАБР в ближайшее время подготовит страновые стратегии для государств-участников на 2022–2026 годы. Они будут учитывать особенности каждой страны-участницы, пишет officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]