Беларусь пожаловалась ЕАБР на блокирование извне привлечения инвестиций

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов после заседания Совета ЕАБР заявил, что для Беларуси поддержка банка важна в условиях, когда «все чаще проявляются попытки извне блокировать привлечение ресурсов на реализацию инвестиционных проектов».