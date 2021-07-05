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Ликвидация: "Витебский комбинат шелковых тканей" приказал долго жить

Экономический суд Витебской области прекратил санацию ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей».

Принимая решение о ликвидации предприятия, суд учел ходатайства кредиторов и позицию концерна «Беллегпром», которые высказались о нецелесообразности продолжения санации.

Дело в том, что восстановить платежеспособность предприятия не удалось, объем долгов перед кредиторами составляет 2,5 млн рублей. У комбината нет собственных оборотных средств и нет возможности их пополнять через кредиты. Долги растут на фоне использования энергоемкого оборудования, неплатежеспособность приобрела устойчивый характер.

Антикризисный управляющий Татьяна Исакова добавляет, что в 2020 году уровень убыточности предприятия существенно снизился и составил «минус 6%». С начала 2021 года ситуация стала ухудшаться и приобрела необратимый характер: на фоне распространившейся информации о возможной ликвидации предприятие теряет кадры, покупателей и поставщиков, которые стали требовать исключительно предоплату.

Недостаток оборотных средств заставил сократить объемы производства. Предприятие перешло на модель промышленного аутсорсинга и не выпускает продукцию собственного производства. В таких условиях основания для продолжения санации отсутствуют, считает кризис-менеджер.

Экономический суд согласился с этим выводом и утвердил ликвидацию в течение 9 месяцев. Ее итоги должны быть представлены 5 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что банкротство в отношении Витебского комбината шелковых тканей было открыто в феврале 2015 года по инициативе должника. План санации был представлен в декабре 2015 года и утвержден на 5 лет — до 23 июня 2022 года. Однако он не сработал.

Доля государства в уставном фонде акционерного общества превышает 95%. Предприятие входит в состав концерна «Беллегпром».
Источник: officelife
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