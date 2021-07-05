Основные мощности польского участка магистрального трубопровода «Ямал — Европа», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, на будущий год не были зарезервированы на аукционе, пишет ТАСС.





Так, состоявшийся в понедельник аукцион на мощности трубопровода на 2022 газовый год (1 октября 2021 года — 1 октября 2022 года) не завершился резервацией мощностей. 34,071 млн кВт ч, предложенные на вход в польскую газотранспортную систему в пункте «Кондратки», пока оказались невостребованными.





На аукционной платформе в понедельник предлагались также мощности трубопровода на перспективу до 2026 года. По итогам нынешних торгов мощности после 1 октября 2022 года тоже забронированы не были.





Период действия долгосрочного соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из РФ на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал — Европа» истек 17 мая 2020 года. Теперь поставки осуществляются на основе торгов, проводимых Gaz-System. На прошлый год на годовом аукционе мощности польского участка этого газопровода были зарезервированы примерно на 90%.





Газопровод «Ямал - Европа» пропускной способностью около 33 млрд кубометров в год проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ («Европол газ») — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG («Польске гурництво нафтове и газовництво»), которые держат по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является Gaz-System.





До этого года «Ямал-Европа» был загружен на полную катушку, потому что «Газпрому» было выгоднее посылать голубое топливо через Беларусь, а не через Украину. «Газпром трансгаз Беларусь» на 100% принадлежит российской компании, а потому тарифы на прокачку газа через нашу страну минимальны.





Будущее снижение транзита через Беларусь, вероятно, связано со скорым пуском нового газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2». США исчерпали возможности далее блокировать его строительство.





Посылать газ по «Северным потокам» выгоднее, чем через страны-транзитеры.





Почему же Москва планирует сократить прокачку через Беларусь, а не через Украину? Мотива тут может быть два.





На сегодня у «Газпрома» контракт с Украиной заключен по принципу «качай или плати». То есть, даже если «Газпром» снизит транзит через Украину, он должен будет оплатить законтрактованные объемы.





Такой контракт с Украиной пятилетний, он заканчивается в конце 2024 года.





Во-вторых, Польша не продолжила контракт на поставки газа «Газпромом» после 2022 года.





Более того, европейские политики не исключали запрета транзита газа через Беларусь, если Минск будет продолжать нынешнюю политику: Европа расценивает многие шаги нынешнего белорусского руководства как враждебные, осуждает нарушения прав человека, боится превращения нашей страны в Северную Корею в центры Европы и нарастания российского контроля над Беларусью.





Как бы то ни было, если объемы прокачки газа через Беларусь снизятся, наша страна лишится значительных налоговых поступлений. Белорусский бюджет может потерять как минимум около 250—300 млн долларов в год.





Пока ни белорусские, ни российские власти не проговаривали, намерена ли Москва компенсировать Минску эти потери в случае, если сокращение транзита действительно произойдет.



