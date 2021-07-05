В Нацбанке не разделяют оптимизма Головченко
Нацбанк Беларуси спрогнозировал риски для экономики от западных санкций
Национальный банк Беларуси проанализировал возможные последствия от внешних угроз для белорусской экономики, сообщает Свабода.
Ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало релиз, в котором отметило возрастание степени неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности Беларуси.
"Вызовы, в которых функционирует финансовый сектор, значительные и существенно выросли"— признал в интервью БелТА заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц.
К рискам он отнес:
Основные связаны с кредитным риском и риском ликвидности.
Шоки негативно сказались на состоянии предприятий реального сектора, ограничили их возможности в обслуживании своих обязательств.
Высокий уровень валютизации активов и пассивов банковского сектора также является значительным риском для финансовой стабильности страны.
Вырос уровень внешнего долга.
Существенным вызовом стало нарушение сберегательного процесса, сопровождавшееся повышенным спросом на иностранную валюту и обусловившее давление на рублевую ликвидность банков.
Банкир признал, что санкции скажутся на состоянии финансового сектора: «действительно, эти меры будут иметь определенное влияние на финансовый сектор».
Среди возможных последствий он назвал:
Можно ожидать, что в перспективе немного уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы валютной выручки.
Учитывая высокую импортоемкость белорусской экономики, снизится и импорт.
В совокупности влияние этого шока на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянутым во времени.
В определенной степени снизятся возможности для привлечения иностранного финансирования.
Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности.
Дмитрий Калечиц считает, что можно ожидать усиления давления на валютный рынок. Однако с учетом инерционности экономических процессов это не произойдет одномоментно, эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно.
Вместе с тем, кроме непосредственного воздействия через каналы внешней торговли и платежного баланса в целом, последствия от ограничительных мер могут усилиться за счет того, что к внешним добавятся внутренние факторы.
Поскольку негативные ожидания остаются повышенными, сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке.
Это не лучшим образом сказывается на ресурсах финансовых организаций и их возможностях кредитования экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться.
15:41 05/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение