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В Нацбанке не разделяют оптимизма Головченко

Нацбанк Беларуси спрогнозировал риски для экономики от западных санкций

В Нацбанке не разделяют оптимизма Головченко
Национальный банк Беларуси проанализировал возможные последствия от внешних угроз для белорусской экономики, сообщает Свабода.

Ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало релиз, в котором отметило возрастание степени неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности Беларуси.

"Вызовы, в которых функционирует финансовый сектор, значительные и существенно выросли"— признал в интервью БелТА заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц.

К рискам он отнес:

Основные связаны с кредитным риском и риском ликвидности.

Шоки негативно сказались на состоянии предприятий реального сектора, ограничили их возможности в обслуживании своих обязательств.

Высокий уровень валютизации активов и пассивов банковского сектора также является значительным риском для финансовой стабильности страны.

Вырос уровень внешнего долга.

Существенным вызовом стало нарушение сберегательного процесса, сопровождавшееся повышенным спросом на иностранную валюту и обусловившее давление на рублевую ликвидность банков.

Банкир признал, что санкции скажутся на состоянии финансового сектора: «действительно, эти меры будут иметь определенное влияние на финансовый сектор».

Среди возможных последствий он назвал:

Можно ожидать, что в перспективе немного уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы валютной выручки.

Учитывая высокую импортоемкость белорусской экономики, снизится и импорт.
В совокупности влияние этого шока на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянутым во времени.

В определенной степени снизятся возможности для привлечения иностранного финансирования.

Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности.

Дмитрий Калечиц считает, что можно ожидать усиления давления на валютный рынок. Однако с учетом инерционности экономических процессов это не произойдет одномоментно, эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно. 

Вместе с тем, кроме непосредственного воздействия через каналы внешней торговли и платежного баланса в целом, последствия от ограничительных мер могут усилиться за счет того, что к внешним добавятся внутренние факторы.

Поскольку негативные ожидания остаются повышенными, сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке. 

Это не лучшим образом сказывается на ресурсах финансовых организаций и их возможностях кредитования экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться.
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