Белорусский рубль девальвировался

Курс доллара упал на 0,0068 BYN до 2,5358 BYN/USD. Напомним, что в пятницу на БВФБ доллар подорожал до максимума за 57 дней.





Курс евро поднялся на 0,0032 BYN до 3,0105 BYN/EUR. Евро укрепляется к белорусскому рублю второй день, а до этого он находился на минимуме почти за две недели.





Курс российского рубля вырос на 0,0062 BYN до 3,4608 BYN/100 RUB и покинул максимум за 18, дней, на который взлетел по итогам пятничных торгов.





Московская биржа

Российский рубль сегодня на бирже в Москве немного отыгрывает у евро и доллара потери, которые он понёс в минувшую пятницу. Так, к 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 26 копеек до 73,3540 российских рублей и оставил максимум за полтора месяца.





Средневзвешенный курс евро к этому же времени опустился всего на копейку до 87,06 российских рублей.







