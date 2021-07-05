Белорусский рубль девальвировался
Белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю, но сбросил доллар с максимума за 2 месяца
Курс доллара упал на 0,0068 BYN до 2,5358 BYN/USD. Напомним, что в пятницу на БВФБ доллар подорожал до максимума за 57 дней.
Курс евро поднялся на 0,0032 BYN до 3,0105 BYN/EUR. Евро укрепляется к белорусскому рублю второй день, а до этого он находился на минимуме почти за две недели.
Курс российского рубля вырос на 0,0062 BYN до 3,4608 BYN/100 RUB и покинул максимум за 18, дней, на который взлетел по итогам пятничных торгов.
Московская биржа
Российский рубль сегодня на бирже в Москве немного отыгрывает у евро и доллара потери, которые он понёс в минувшую пятницу. Так, к 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 26 копеек до 73,3540 российских рублей и оставил максимум за полтора месяца.
Средневзвешенный курс евро к этому же времени опустился всего на копейку до 87,06 российских рублей.
Источник: select.by
14:06 05/07/2021
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