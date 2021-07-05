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Стали известны огромные долги промышленности

Власти опубликовали данные о задолженности промышленных предприятий РБ по кредитам банков. Размер обязательств измеряется суммами с девятью нулями.

Стали известны огромные долги промышленности
Банки могут выдавать кредиты в разных валютах — в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях и т. д. На 1 июня размер кредитной задолженности компаний обрабатывающей промышленности в нацвалюте составил 6,832 млрд BYN, пишет banki24.by. 


За скользящий год (12 месяцев) сумма обязательств в «зайчиках» увеличилась на 32,1%. Увеличение задолженности означает, что выдача новых кредитов опережает погашение старых. 

Больше всего в промышленности задолжали предприятия пищепрома — 3,227 млрд BYN. За скользящий год размер кредитной задолженности в пищепроме вырос на 9.5%. 

Также обязательства по кредитам бывают кратко- и долгосрочными. В первом случае до погашения кредита остается меньше года, во втором — больше года. 

На 1 июня краткосрочная задолженность промышленности составила 3,925 млрд BYN. За 12 месяцев объем таких обязательств увеличился на 50,8%. 

Долгосрочные долги промышленников в белорусских рублях составили на отчетную дату 2,906 млрд BYN. За скользящий год они выросли на 13,2%. 

Очевидно, желание и возможности банков кредитовать вдолгую сильно ограничены не самой стабильной ситуацией в реальном секторе. С одной стороны, есть дефицит качественных заемщиков, с другой стороны, банки опасаются выдавать кредиты на длинные сроки в условиях повышенных инфляционных ожиданий. 

Долги обрабатывающей промышленности в иностранных валютах к 1 июня достигли 6,138 млрд USD в эквиваленте. Эти долги уменьшились за скользящий год: 12 месяцами ранее их эквивалент составлял 6,446 млрд USD. 

Валютные долги промышленников номинированы в трех основных валютах — долларах, евро и российских рублях. Чтобы исключить влияние курсовых разниц, рассмотрим каждый кейс по отдельности. 

Обязательства в долларах на отчетную дату составили 2,117 млрд USD. Они сократились по сравнению с прошлым годом: 12 месяцев назад было 2,642 млрд USD. 

Кредитные долги в евро составили 2,805 млрд EUR. Годом ранее задолженность промышленности достигала 2,993 млрд EUR. 

И наконец, задолженность обрабатывающей промышленности в российских рублях составила 44,3 млрд RUB. За скользящий год данные обязательства увеличились на 23,6%.

 https://banki24.by/news/4872-stali-izvestny-ogromnye-dolgi
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