Селиверстов: извне пытаются блокировать привлечение ресурсов в инвестпроекты
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов после заседания Совета ЕАБР заявил, что для Беларуси поддержка банка важна в условиях, когда «все чаще проявляются попытки извне блокировать привлечение ресурсов на реализацию инвестиционных проектов».
Министр добавил, пишет Officelife.media, что к настоящему времени текущий кредитный портфель ЕАБР в Беларуси достиг $1 млрд и это «достаточно позитивно».
Селиверстов пояснил, что объективно находить новые ресурсы стало сложнее из-за пандемии. Поэтому от ЕАБР ожидается активизация деятельности в границах ЕАЭС.
Запланировано, что ЕАБР в ближайшее время подготовит страновые стратегии для государств-участников на 2022–2026 годы. Они будут учитывать особенности каждой страны-участницы.
08:06 05/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение