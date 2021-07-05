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Селиверстов: извне пытаются блокировать привлечение ресурсов в инвестпроекты

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов после заседания Совета ЕАБР заявил, что для Беларуси поддержка банка важна в условиях, когда «все чаще проявляются попытки извне блокировать привлечение ресурсов на реализацию инвестиционных проектов».


Министр добавил, пишет Officelife.media,  что к настоящему времени текущий кредитный портфель ЕАБР в Беларуси достиг $1 млрд и это «достаточно позитивно».

Селиверстов пояснил, что объективно находить новые ресурсы стало сложнее из-за пандемии. Поэтому от ЕАБР ожидается активизация деятельности в границах ЕАЭС.

Запланировано, что ЕАБР в ближайшее время подготовит страновые стратегии для государств-участников на 2022–2026 годы. Они будут учитывать особенности каждой страны-участницы.
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