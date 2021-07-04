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Лукашенко предупредил и анонсировал изменения в финансировании Большого театра

Лукашенко, посещая в субботу Национальный академический Большой театр оперы и балета, анонсировал изменения в его финансировании и сказал не держать "лишних людей", пишет interfax.by

"Лукашенко высказался по поводу финансирования Большого театра, предупредив, что схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. 

Посещая в феврале Купаловский театр, Лукашенко также говорил об изменении финансирования. "Имейте в виду, в театре Янки Купалы я уже говорил, что мы финансирование изменим. Лишних людей держать не надо", - сказал он.
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