Скажи мне, кто твой друг: Венесуэла проведет очередную деноминацию









Как сообщает Bloomberg, венесуэльский ЦБ принял решение «отрезать» шесть нулей от боливара, чтобы упростить ежедневные транзакции в стране, суммы которых перестали помещаться на табло калькуляторов и кассовых аппаратов.





В результате деноминации - третьей для Венесуэлы за последние 13 лет - миллион боливаров превратится в один боливар. Курс доллара в стране, таким образом, с 3,219 млн боливаров снизится до 3,2 боливара, пишет finanz.ru





С 2008 года Венесуэла отрезала уже 8 нулей от боливара, который обесценился к доллару в 510 раз с момента прихода к власти социалиста Уго Чавеса.





На конец апреля инфляция в стране достигла 2840% в годовом выражении и 300 000% с начала 2019 года.





За последние пять лет экономика Венесуэлы схлопнулась на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, - добычи сырой нефти. Объемы производства «черного золота» в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо - с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.





В начале мая президент страны Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара. До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.