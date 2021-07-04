



В санкциях приятного мало

— Наконец-то закончился довольно нервный для белорусского рубля июнь. И надо сказать, что нацвалюта выдержала неимоверное давление, которое обрушилось на нее после событий вокруг рейса Ryanair, — считает С. Лысаков. — Не особо повлияли на рубль и секторальные санкции со стороны Евросоюза, а также персональные санкции со стороны США и Великобритании. Прослеживается нежелание западных держав окончательно рвать торговые взаимоотношения с Беларусью.





По мнению эксперта, в этих санкциях приятного мало. Но они в значительной степени оказались похожи на решето, так как содержат много исключений. Трудно сказать, что белорусское правительство оказалось совсем не готово к подобным запретам. Практически сразу же активизировалось обсуждение о транспортировке «санкционной» продукции через порты России, увеличение поставок этой продукции по другим направлениям.





Например, заключено соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов с Казахстаном. Обсуждается увеличение поставок калийных удобрений в Индию и Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Разумеется, в этом аспекте нужно следить за секторальными санкциями со стороны США. Если они будут предусматривать вторичные санкции в отношении компаний из третьих стран, которые рассматривают закупки белорусской «санкционной» продукции, то именно такой вариант может больно сжать удавку на шее белорусской экономики. Но пока такой расклад не является наиболее вероятным.





— Конечно, внимательно стоит следить и за действиями России. Пока президент Путин заявляет о готовности помочь белорусскому народу. Тем не менее санкционная политика, как правило, рассчитана на длительный срок и не ставит своей задачей быстрое изменение ситуации, — делает вывод С. Лысаков. — Насколько здесь будет достаточно лишь усилий России, которая сама находится под западными санкциями, пожалуй, самый главный вопрос.





Почему укрепляется доллар

Впрочем, на валютном рынке явно ощущается дефицит спроса на валюту. Предприятия активно продавали иностранные деньги еще в начале июня, в то время как население активно скупало доллары и евро на фоне девальвационных ожиданий.





Затем, ближе к второй половине июня, предложение валюты начало снижаться. Весьма вероятно, сократился и спрос со стороны Нацбанка, который в мае купил 485,2 млн долларов. С середины июня также началось активное укрепление «американца» на международном валютном рынке после заявлений представителей американского Цент банка о возможных более ранних сроках ужесточения денежно-кредитной политики.





Несмотря на то, что затем эти заявления были в значительной степени сглажены главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, рынок нацелился на повышение ставок уже в конце 2022 года. МВФ отчасти подтвердил эти ожидания в своем прогнозе, сказав, что ФРС может начать сворачивать программы стимулирования в первом полугодии 2022 г. и перейти к повышению процентных ставок в конце 2022 — начале 2023 года. Инвесторы пристально наблюдают за развитием ситуации на рынке труда США, где хорошие данные по созданию рабочих мест и сокращению безработицы будут толкать ФРС к ужесточению риторики, а значит, приведут к укреплению доллара.





Впрочем, ФРС и администрация США будут всячески сопротивляться такому развитию ситуации, предпринимая интервенции для ослабления доллара. Пока денежным властям также благоволит и статистика на рынке труда. Так, по данным за июнь, количество созданных новых рабочих мест оказалось выше прогнозов, а вот безработица сохранилась на высоком уровне в 5,9 % против прогнозировавшихся 5,7 %. Это позволяет ФРС настаивать на дальнейшем сохранении стимулирующей политики для улучшения ситуации с занятостью.





Либеральная политика от Нацбанка

В июле Нацбанк Беларуси получит законодательно оформленные права по введению ограничений на валютном рынке. Сами по себе ограничения вводились и ранее. Только теперь они будут сроком в один год. Более либеральным становится процесс проведения валютных операций. Вместо разрешительного порядка вводится уведомительный порядок, в том числе по открытию счетов за границей и регистрации операций.





— Ожидать, что в июле будут введены какие-то серьезные ограничительные меры со стороны Нацбанка, я бы не стал, — прогнозирует С. Лысаков. — Сейчас регулятор всячески искусственно создает дефицит национальной валюты за счет слабого удовлетворения спроса на рублевую ликвидность со стороны банков. Последний аукцион по размещению облигаций Нацбанка 1 июля на 80 млн рублей продемонстрировал снижение спроса, который был удовлетворен лишь на 43,67 млн рублей при погашении предыдущего выпуска на 42,55 млн рублей. То есть Нацбанк изъял с рынка лишь 1,12 млн рублей. Это может означать нарастающий дефицит рублевой и валютной ликвидности банков. Этот дефицит может в перспективе усилиться из-за западных санкций. Но их реальный эффект скорее будет сказываться ближе к концу года, так как они направлены на новые контракты, заключаемые с белорусскими экспортерами.





Вирус и прогноз

По мнению С. Лысакова, ситуация с вирусом в целом сейчас оказывает нейтральное воздействие на курс белорусской валюты. Продолжающиеся ограничительные меры имеют локальный характер против отдельных локальных вспышек эпидемии в некоторых странах, таких как Великобритания и Индия. В целом эпидемиологическая ситуация в мире развивается скорее позитивно по сравнению с апрелем — маем текущего года. Некоторые вакцины, например от Johnson & Johnson, показывают хороший устойчивый результат против новых штаммов коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс». Хотя, разумеется, говорить о значительном снижении эпидемиологической опасности пока рано.





В целом в июле можно ожидать небольшого укрепления доллара по отношению к национальной валюте в направлении 2,55–2,57 рубля за единицу американской валюты. Курс евро, напротив, будет скорее стабильным к рублю в диапазоне 2,98–3,04. По отношению к российскому рублю также скорее стоит ожидать некоторого укрепления национальной валюты. Хотя в целом оно может быть и ограниченным по итогам месяца. Это не исключает возможную высокую волатильность по отношению к российской валюте в течение месяца в диапазоне 0,034–0,035.



