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Отрыть магазин или кафе станет проще: МАРТ о новациях закона о торговле и общепите

Но надо помнить, как работается в Беларуси потом...


Начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак рассказала о новациях, предусмотренных новой редакцией закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
Магазины и объекты общепита

"Одно из нововведений - упрощение требований к созданию объектов торговли. Так, отменено требование о создании стационарных торговых объектов с торговой площадью 400 и более кв.м и стационарных объектов общепита с 60 и более местами, а также торговых центров и рынков в соответствии со схемами размещения на территории соответствующей административно-территориальной единицы, разрабатываемыми и утверждаемыми городскими, районными исполнительными комитетами. Кроме того, отменена процедура получения разрешения на создание рынка и обязанность согласовывать схему с органом государственного пожарного надзора", - рассказала Ирина Шпак.

Также изменены подходы к размещению нестационарных торговых объектов и объектов общепита. Такая розничная торговля на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, на плоскостных сооружениях, находящихся в государственной собственности и расположенных на землях общего пользования, будет вестись в соответствии с перечнями мест размещения. Исключение составят объекты, расположенные на рынках, ярмарках, а также размещаемые при проведении массовых мероприятий государственными органами либо согласованные с ними.

"Для сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право устанавливать требования к внешнему виду и размерам объектов, к типам транспортных средств, используемых для продажи товаров. Такие требования местные исполнительные и распорядительные органы должны будут разместить на своих официальных сайтах в интернете", - отметила представитель МАРТ.

Торговый реестр


Кроме того, изменен порядок формирования торгового реестра Беларуси. Предусмотрено, что уведомления для включения сведений в него представляются субъектом торговли или общепита, администрацией торгового центра или рынка не позднее 5 календарных дней с даты начала торговли. Таким образом, установлен уведомительный принцип внесения сведений в торговый реестр.

Онлайн-торговля


Новации касаются и онлайн-торговли - упрощены требования к ее ведению. В частности, исключены требования о наличии у субъекта торговли права на администрирование доменного имени, наличии адресации (гиперссылки) на зарегистрированный субъектом торговли в торговом реестре Беларуси интернет-магазин при размещении информации о продаже товаров на иных информационных ресурсах в сети.
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