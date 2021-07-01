В Украине открывается рынок земли













Закон об открытии рынка Верховная Рада Украины приняла 31 марта, а президент Владимир Зеленский подписал его 28 апреля.





С 1 июля отменен запрет на продажу земельных участков (паев), которые в 1990-х годах были распределены среди работников колхозов и колхозных пенсионеров. Государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли продаже не подлежат. Их можно только сдавать в аренду на электронных аукционах. Земли с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства под мораторием не были.





На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане Украины, одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.





Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.





Преимущественное право покупки земельного участка сельхозназначения имеют арендаторы данного участка, а также лица, владеющие спецразрешением на добычу ископаемых общегосударственного значения, если эти недра находятся на указанном земельном участке.





В настоящее время закон запрещает покупку земли иностранцами, вопрос ее продажи лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.





Закон запрещает до 2030 года продавать землю дешевле ее нормативной денежной оценки (НДО). Данный показатель используется для определения размера земельного налога, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, размера госпошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков.





Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в течение первых трех-пяти лет после открытия рынка земли цены на сельскохозяйственную землю вырастут минимум вдвое.





Социологические исследования показывают, что менее 5% украинцев планируют продать землю в первый год работы рынка.