Беларусь значительно нарастила продажи битума в Украину





В целом по итогам первого полугодия импорт белорусского продукта вырос на 55%, до 244 тысяч т.





Таким образом, по итогу первого летнего месяца Беларусь заняла более 60% в общей структуре поставок битумов на украинский рынок.





Битум необходим Украине для строительства дорог, которое развернулось в стране в широких масштабах с приходом к власти Владимира Зеленского. Проект «Великое строительство» является имиджевым для президента Украины, именно этим можно пояснить зависимость Украины от белорусского битума.



