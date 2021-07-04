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Беларусь значительно нарастила продажи битума в Украину

В июне 2021 года из Беларуси на украинский рынок было поставлено 90 тысяч т дорожного битума, что на 38,5% больше, чем в июне 2020, передает enkorr.


В целом по итогам первого полугодия импорт белорусского продукта вырос на 55%, до 244 тысяч т.

Таким образом, по итогу первого летнего месяца Беларусь заняла более 60% в общей структуре поставок битумов на украинский рынок.

Битум необходим Украине для строительства дорог, которое развернулось в стране в широких масштабах с приходом к власти Владимира Зеленского. Проект «Великое строительство» является имиджевым для президента Украины, именно этим можно пояснить зависимость Украины от белорусского битума.
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