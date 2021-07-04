



Авторы рейтинга отбирали участников исходя из известности бренда по публикациям в СМИ и общей известности бренда у потребителей.





При составлении рейтинга учитывались суммы задолженностей по приказным и исполнительным производствам, суммы возбужденных исполнительных и приказных производств, история задолженностей в бюджет и ФСЗН. А также является ли оцениваемый торговый бренд ответчиком или истцом по экономическим судебным делам.





У некоторых брендов объекты оптовой и розничной торговли распределены между несколькими юридическими лицами. В таком случае мы суммировали показатели всех юридических лиц торговой сети.





Самыми беспроблемными оказались "Корона" и "Санта" и Green, у которых нет активных исполнительных и приказных производств. А задолженность по искам - не превышет 10 тысяч долларов в эквиваленте.





Антилидер - сеть "Домашний", магазины которой с весны этого года закрылись по все стране.





В конце списка также ProStore, Виталюр и Евроопт.