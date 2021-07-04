Составлен рейтинг беларуских розничных сетей по задолженности поставщикам
Издание Statuspro.by опубликовалo рейтинг крупных продуктовых ритейлеров по задолженности поставщикам. Данные актуальны по состоянию на 28 июня 2021 года.
Авторы рейтинга отбирали участников исходя из известности бренда по публикациям в СМИ и общей известности бренда у потребителей.
При составлении рейтинга учитывались суммы задолженностей по приказным и исполнительным производствам, суммы возбужденных исполнительных и приказных производств, история задолженностей в бюджет и ФСЗН. А также является ли оцениваемый торговый бренд ответчиком или истцом по экономическим судебным делам.
У некоторых брендов объекты оптовой и розничной торговли распределены между несколькими юридическими лицами. В таком случае мы суммировали показатели всех юридических лиц торговой сети.
Самыми беспроблемными оказались "Корона" и "Санта" и Green, у которых нет активных исполнительных и приказных производств. А задолженность по искам - не превышет 10 тысяч долларов в эквиваленте.
Антилидер - сеть "Домашний", магазины которой с весны этого года закрылись по все стране.
В конце списка также ProStore, Виталюр и Евроопт.
11:34 04/07/2021
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