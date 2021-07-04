Белтелеком повышает тарифы на услуги связи
С 13 июля РУП "Белтелеком" повышает тарифы на некоторые виды услуг, сообщается на сайте компании.
В частности, компания увеличивает цены на следующие действующие тарифы:
- эфирное телевидение;
- абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
- телефония по IP-протоколу "Максифон".
Кроме этого, увеличится стоимость справочно-информационных услуг, которые предоставляются с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов
Последнее увеличение цен на интернет и звонков по межгороду было в декабре 2020 года. Тогда компания обьяснила это "доведением тафивов до уровня возмещения затрат", пишет Еврорадио.
Источник:
11:35 04/07/2021
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