Это наихудший показатель с мая 2016 года. Тем временем число занятых в экономике падает третий месяц подряд. Одновременно с этим реальные зарплаты по-прежнему растут быстрее производительности труда. Также увеличивается дефицит работников, нанимателям требуется уже больше 94 тысяч человек. Среди востребованных кадров значатся медики, строители, водители. Журналисты TUT.BY - ведущего портала страны посмотрели, что происходит на рынке труда.





Занятых становится меньше. Увольняют активнее, чем трудоустраивают





В Беларуси третий месяц подряд сокращается число занятых в экономике. Если в феврале их насчитывалось 4 миллиона 298,7 тысячи человека, то в мае было меньше почти на 27 тысяч, следует из данных Белстата.





Наниматели по-прежнему активнее увольняют работников, чем берут новичков. В мае организации и предприятия трудоустроили 45 661 человека, а уволили почти на 17,2 тысячи больше. Принятых было на 27,3% меньше, чем уволенных. Это антирекорд с мая 2016 года, когда принятых было на 31,1% меньше, чем уволенных.





За 5 месяцев этого года наниматели приняли на работу 227,9 тысячи человек, а уволили на 42,1 тысячи больше.





Сколько официальных безработных? Какая фактическая безработица?

По данным же Минтруда, ситуация с безработицей стабильная: на конец мая в стране насчитали 8,5 тысячи официальных безработных (речь про тех, кто зарегистрирован в центрах занятости), а месяцем ранее — 8,7 тысячи. Однако данные по фактической безработице заметно отличаются от официальной. К примеру, в первом квартале этого года фактическая безработица была на уровне 4,2% от численности рабочей силы, сообщал Белстат. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.





Одной из причин, почему белорусы, которые потеряли работу, не спешат регистрироваться в центрах занятости, может быть небольшой размер пособия по безработице. Чиновники по-прежнему не решили вопрос с его повышением. Эти выплаты не подняли даже для отдельных категорий, для которых министр труда и соцзащиты Ирина Костевич ранее неоднократно анонсировала повышение этих выплат. Речь про тех, кто старше 50 лет, и тех, кто живет на территории с напряженной ситуацией на рынке труда. Максимальный размер пособия по безработице сейчас может составлять 58 рублей, а среднее варьируется в районе 30 рублей.

Сколько сейчас работников в дефиците

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится больше 94,1 тысячи предложений от нанимателей. Для сравнения: без малого 2 месяца назад насчитывалось 81,4 тысячи вакансий.





Почти половина из свободных сейчас вакансий (46727) — на зарплату до 600 рублей. Некоторые из них на частичную занятость. При этом наниматели зачастую указывают суммы до уплаты на налогов, то есть на руки получится меньше.





По-прежнему в дефиците водители автомобилей, трактористы, электромонтеры, продавцы, строители (каменщики, штукатуры, маляры), повара, дорожные рабочие.





Не хватает также медиков. Нанимателям требуется 3092 врачей-специалистов, медсестер — 3206, фельдшеров — 1036. Для санитарок открыто 1723 вакансии (в том числе и ветеринарных).

Эксперты: «Складывается достаточно парадоксальная ситуация»

Эксперты исследовательского центра BEROC считают, что "рынок труда штормит".





— На рынке труда складывается достаточно парадоксальная ситуация: реальные зарплаты растут с опережением темпов роста выпуска и производительности труда, при этом устойчиво снижается занятость, а количество новых рабочих мест, пусть и с колебаниями, но также следует за нисходящим трендом, — отмечают эксперты.





Аналитики поясняют эти несочетаемые в принципе тенденции ситуацией с реальной зарплатой, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию.





— Во-первых, она поддерживается мерами правительства: как напрямую через выплаты в бюджетном секторе, так и через косвенно-директивные меры в секторе госпредриятий, — говорят эксперты.





Проще говоря, реальные зарплаты в целом по стране растут во многом благодаря повышению зарплат бюджетникам, так и поддержке госпредприятий.





— Во-вторых, определенная инерция в реальных зарплатах имеет место и в частном секторе, который на фоне растущей мобильности труда в большей мере конкурирует за человеческий капитал и со странами-соседями, где зарплаты выше. При таких ограничениях балансирование рынка труда происходит в основном за счет снижения занятости, прежде всего, в бюджетном секторе и секторе госпредприятий. Атипичная ситуация на рынке труда постепенно приводит к торможению роста реальной заработной платы, — резюмируют аналитики.



