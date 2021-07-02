Взятка, коррупция, евро. Фото pixabay.com





Всего было доказано пять эпизодов, когда господин Заикин, руководивший облагросервисом с 2008 года, брал взятки. Причем вчетырех случаях это были какие-то подарки на смехотворные суммы, пишет ННВ. Взяли гендиректора «Витебского облагросервиса» 1 июля 2020 года, когда тот принял 800 рублей от заместителя директора ЧУП «Двистар».





Виктор Заикин. фото director.by





На сайте Верховного Суда приводятся упомянутые выше эпизоды:





- 25 марта 2020 года за организацию и обеспечение с отсрочкой платежа поставок минеральных удобрений в адрес ОАО «Бешенковичи агросервис» получил в качестве взятки товарно-материальные ценности стоимостью не менее 45 рублей 8 копеек;

- 8 мая 2020 года за организацию и обеспечение с отсрочкой платежа поставки минеральных удобрений в адрес КУПСХП «Дриссенский» получил в качестве взятки товарно-материальные ценности на общую сумму не менее 62 рублей;

- 20 мая 2020 года за организацию и обеспечение с отсрочкой платежей поставки средств защиты растений и холодильной установки в адрес ОАО «Миорский райагросервис» получил в качестве взятки товарно-материальные ценности на общую сумму не менее 41 рубль 50 копеек;

- 1 июля 2020 года за организацию и обеспечение с рассрочкой платежа на 6 месяцев поставки жатки для трав в адрес ЗАО «Церерас групп» получил в качестве взятки товарно-материальные ценности на общую сумму 170 рублей 53 копейки;

- 1 июля 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в комнате отдыха своего служебного кабинета, за осуществление протекции и лоббирование интересов ЧУП «Двистар» получил в качестве взятки от заместителя директора ЧУП «Двистар» 800 рублей.





В последнем случае задержали и дававшего взятку Анатолия Здановича, он просидел в СИЗО четыре дня.





5 апреля суд Октябрьского района города Витебска признал Виктора Заикина в получении взятки и получении взяток повторно. На основании частей 1 и 2 статьи 430 УК его приговорили к лишению свободы на 3 года 6 месяцев, штрафу на 11 600 рублей, а также лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Отбывать наказание господин Заикин будет в исправительной колонии усиленного режима.





Заместитель директора ЧУП «Двистар» Анатолий Зданович признан виновным в даче взятки и на основании части 1 статьи 431 УК приговорен к штрафу в размере 500 базовых величин. За четыре дня в СИЗО суд «скинул» ему 20 базовых, в результате Зданович должен заплатить 13 920 рублей.





Виктор Заикин подал апелляцию, 25 июня судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрела ее, но оставила приговор суда Октябрьского района без изменений, а его апелляционную жалобу – без удовлетворения. Анатолий Зданович приговор не обжаловал.