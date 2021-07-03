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Минтруда прокомментировало изменения порядка оплаты труда бюджетников

Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Минтруда Татьяна Лукьянчикова.

 

— С 1 июля на премирование работников бюджетной сферы будут направляться средства в сумме 20% от суммы их оклада. До 1 июля на премирование направлялись 5%. В этой связи я хочу обратить внимание на то, пишет blizko.by, что данная мера не направлена на повышение оплаты труда бюджетников. Увеличение премирования будет осуществляться в исключительно в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на 2021 год. То есть произойдет перераспределение между элементами заработной платы путем корректировки размеров  отдельных стимулирующих выплат, — сказала Лукьянчикова в эфире БТ.

При этом, представитель Минтруда заверила, что зарплата бюджетников в следующем месяце «однозначно меньшей не будет». 
 
 
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