Минтруда прокомментировало изменения порядка оплаты труда бюджетников
Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Минтруда Татьяна Лукьянчикова.
— С 1 июля на премирование работников бюджетной сферы будут направляться средства в сумме 20% от суммы их оклада. До 1 июля на премирование направлялись 5%. В этой связи я хочу обратить внимание на то, пишет blizko.by, что данная мера не направлена на повышение оплаты труда бюджетников. Увеличение премирования будет осуществляться в исключительно в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на 2021 год. То есть произойдет перераспределение между элементами заработной платы путем корректировки размеров отдельных стимулирующих выплат, — сказала Лукьянчикова в эфире БТ.
При этом, представитель Минтруда заверила, что зарплата бюджетников в следующем месяце «однозначно меньшей не будет».
12:50 03/07/2021
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