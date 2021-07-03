Минтруда прокомментировало изменения порядка оплаты труда бюджетников

Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Минтруда Татьяна Лукьянчикова.