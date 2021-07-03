С 13 июля «Белтелеком» повысит некоторые тарифы
«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на некоторые свои услуги. Новые тарифы будут действовать с 13 июля.
Будет увеличена плата за следующие услуги:
- эфирное телевидение;
- абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
- телефония по IP-протоколу «Максифон»;
- справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
Расценки размещены на сайте телекоммуникационного оператора, пишет reform.by.
10:02 03/07/2021
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