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С 13 июля «Белтелеком» повысит некоторые тарифы

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на некоторые свои услуги. Новые тарифы будут действовать с 13 июля.


Будет увеличена плата за следующие услуги:

- эфирное телевидение;
- абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
- телефония по IP-протоколу «Максифон»;
- справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

Расценки размещены на сайте телекоммуникационного оператора, пишет reform.by.
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