Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с 4 белорусских предприятий

Ограничения сняты с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также Новолукомльского филиала ОАО "Молоко".