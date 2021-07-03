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Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с 4 белорусских предприятий

Ограничения сняты с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также Новолукомльского филиала ОАО "Молоко".



Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе телефонного разговора договорились об отмене ограничений на поставки в Россию продукции 4 белорусских предприятий, сообщает byfin.by со ссылкой на БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства. 

Ограничения сняты с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также Новолукомльского филиала ОАО "Молоко".
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