В Беларуси зарплаты ниже, чем 8 лет назад





Посмотрим, что получается в 2021 году, пишет banki24.by.





Прежде всего стоит отметить, что данные о зарплате, которые дают власти, — это начисленные заработки, до вычета подоходного налога (13%) и взноса работника в ФСЗН (1%).





Также из начисленной зарплаты не удалены взносы в профсоюзы, штрафы, алименты и другие вычеты. То есть получка на руки существенно меньше, чем начисленные суммы в расчетном листке.





В средней зарплате есть еще один искажающий эффект. Среднюю высчитывают делением фонда зарплат на общую численность персонала. Так как среди работников всегда есть высоко- и низкооплачиваемые, то со старта создается перекос в сторону высоких заработков.





Исправить ситуацию помогают данные о медианной зарплате. Медианная зарплата — это такая, которая делит всех работников в выборке ровно пополам: по 50% имеют зарплату ниже и выше медианы.





Медианную зарплату измеряют дважды в год. По последним доступным данным медиана по Беларуси была на 27% ниже средней. Понятно, что из медианы также нужно вычитать налоги и сборы, чтобы узнать медианную получку на руки.





Отсюда проистекают многочисленные возмущенные комментарии в интернете насчет зарплаты по Белстату. Ведь действительно, начисленную среднюю зарплату в стране всегда имеет меньшинство работников. В условиях Беларуси медианная получка примерно на треть ниже, чем начисленная средняя зарплата.





В мае 2021 года начисленная средняя зарплата в пересчете на доллары составила 561,2 долларов. Это значит, что медианная получка на руки могла составить около 360 долларов в эквиваленте.





Региональная дифференциация тоже важна. Если по Минску «чистая» медиана могла превысить пресловутые 500 долларов, то по Могилевской области она едва достигала 300 долларов на руки.





В мае 2013 года средняя начисленная зарплата в долларах составила 575 долларов. То есть даже без учета падения покупательской способности доллара зарплата в 2021-м ниже, чем 8 лет назад. Соответственно, средний белорус сейчас может купить на свою зарплату меньше товаров и услуг, чем до кризиса зимы 2014—2015 гг.





Положение дел у типичного белоруса, который имеет медианную зарплату, еще хуже. Из-за растущего материального расслоения медиана росла медленнее, чем средняя. В пересчете на доллары благосостояние типичного белоруса больше отстало от мая 2013 года, чем у «середняка».