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Есть куда падать: Беларусь сократила импорт из Украины до $0,3 млрд

Нацбанк оценил торговлю с Украиной в первом квартале. Экспорт товаров в Украину за январь — март повысился в 1,3 раза, до $0,9 млрд. Наибольшее влияние на рост экспорта оказало увеличение поставок нефтепродуктов.



Импорт товаров из Украины сократился на 19%, до $0,3 млрд. В том числе импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья уменьшился в 1,4 раза, транспортных средств — в 2,1 раза при росте импорта недрагоценных металлов в 1,4 раза, пишет Officelife.media. Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта товаров из Украины составила 38,3%, недрагоценных металлов — 17,7%, транспортных средств — 11,1%.

Экспорт услуг в Украину уменьшился в 1,4 раза, до $47 млн. Сокращение экспорта услуг произошло главным образом за счет снижения экспорта услуг по статье «Поездки» (в 5,4 раза) и транспортных услуг (в 1,3 раза). При этом объем предоставленных резидентами Беларусь строительных услуг увеличился в 3,8 раза, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг — в 1,4 раза.

В структуре экспорта услуг преобладали транспортные (46,6% общего объема экспорта услуг в Украину), строительные (15,2%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (13,1%).
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