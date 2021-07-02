12 российских банков будут тестировать систему цифрового рубля





Таким образом, тестировать цифровой рубль будут Ак Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-Банк, банк «Союз», ТКБ Банк.





Испытания платформы цифрового рубля будут вестись на протяжении 2022 года, пишет Officelife.media. Результатом их станет дорожная карта по внедрению цифровых денег.





Ранее сообщалось, что Центробанк РФ в октябре 2020 года представил доклад о цифровом рубле, в котором предложил расширить денежное обращение цифровой формой. Население сможет зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-торговле.





По замыслу, новый актив станет дополнением к уже существующим формам денег с привязкой к стоимости нацвалюты.





Ранее сообщалось, что пандемия повысила актуальность технологий электронных расчетов. В долгосрочной перспективе вызванный COVID-19 кризис приведет к нарастанию долговой нагрузки и финансовой уязвимости государств. Поэтому финансовые регуляторы активно изучают вопрос создания цифровых валют центральных банков (CBDC).







