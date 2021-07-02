+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда

Национальный банк опубликовал очередной статистический бюллетень, где приводятся данные в том числе о кредитовании жилья. Посмотрели на основные показатели.





За январь-май 2021 года банки всех форм собственности выдали кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 578,1 миллиона рублей. Это на 308,9 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика выдачи кредитов также замедлилась. Если в прошлом году в месяц выдавали на кредитование недвижимости в среднем по 160−180 миллионов рублей, то в этом по 110−120 миллионов.

Однако, несмотря на замедление темпов выдачи кредитов на строительство и приобретения жилья, задолженность по ним продолжает расти и достигла очередного рекорда. Первого июня 2021 задолженность достигла планки в 10,6451 млрд рублей. За год задолженность выросла на 1,2145 млрд рублей.

А вот просроченная задолженность населения по кредитам на строительство и приобретения жилья который месяц держится практически на одной планке — 0,9 млн рублей. Лишь в начале года был скачок до 2,7 миллионов рублей, но это связанно с просроченной задолженностью по кредитам, которые были выданы юридическим лицам. За год просроченная задолженность по кредитам на приобретения жилья выросла на 0.3 млн рублей.
Источник: Евгений Корнеевец
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]