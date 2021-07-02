"Работать за миску супа". Такое вообще возможно? / Еврорадио





С 1 августа там изменяются существенные условия труда. Среди прочих пунктов нового договора присутствует и такой: “Заработная плата полностью или частично может быть заменена натуральной оплатой”.





Какая “натуральная” альтернатива зарплате предусмотрена в “Витебскоблавтотрансе”? / Еврорадио





Еврорадио решило узнать, не шутка ли это, и позвонило в “Витебскоблавтотранс”.





— Действительно, это наша бумага, — подтверждает Еврорадио заместитель гендиректора по идеологической работе Виктор Кожух. — Взята она с типовой формы, типовую форму решили не нарушать. Там [в пункте] стоит прочерк. То есть по этому соглашению не может [выдаваться зарплата в натуральной форме. — Еврорадио]. Если бы было можно, там бы было что-то написано. Не может такого варианта быть, вообще не предусмотрено. Следует читать этот пункт как “заработная плата не может быть заменена”. Если бы могла, то там было бы прописано, в каких размерах, какой натуральной платой.





Уточняем у идеолога: сотрудники предприятия могут не переживать, что придётся работать за еду?





— Не предусмотрено, да, — отвечает Виктор Кожух.