У Нацбанка кончились деньги? Доллар улетел на максимум за два месяца

Торги в пятницу на БВФБ завершились девальвацией белорусского рубля к доллару и евро.





Курс доллара подскочил на 0,0106 BYN до 2,5426 BYN/USD и оказался на максимуме за 57 дней.





Курс евро вырос на 0,0071 BYN до 3,0073 BYN/EUR и покинул минимум за две недели.





Курс российского рубля обвалился на 0,0190 BYN до 3,4546 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 18 дней.





Итоги июня на валютном рынке РБ

Белорусскому рублю удалось достойно завершить первый летний месяц. Курс доллара по итогам месяца незначительно снизился, а на торгах 11 июня он вообще опускался до минимума за 296 дней. Курс евро существенно просел, а на торгах 18 июня он успел упасть до минимума за 301 день.





Уступил белорусский рубль в июне только российскому рублю, который 25 июня подорожал до максимума за 98 дней, но преимущество не удержал.





курс доллара −0,0004 BYN (−0,02%);

курс евро −0,0768 BYN (−2,49%);

курс российского рубля +0,0163 BYN (+0,47%);

корзина валют −0,29%.









Московская биржа

В Москве на бирже российскому рублю сегодня нелегко. Значительно дорожают доллар и евро.





К 11–30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 71 копейкy до 73,6175 российских рублей до максимума почти за полтора месяца.





Аналогичный курс евро вырос на 67 копеек до 87,08 российских рублей. Евро подорожал до максимума примерно за две недели.





Итоги июня на валютном рынке РФ

Российский рубль довольно хорошо завершил июнь, укрепившись к доллару и ещё больше к евро:





курс доллара −0,5731 RUB (−0,78%);

курс евро −2,8860 RUB (−3,21%);