Бизнес-империю Трампа обвиняют в неуплате налогов

Финансового директора компании Аллена Вайссельберга обвиняют в мошенничестве и налоговых преступлениях. По версии обвинения, в результате этих действий компания уклонилась от уплаты налогов в размере 1,7 миллиона долларов.





73-летний Вайссельберг сдался властям рано утром в четверг после того, как ему сообщили о выдвинутых обвинениях, а позже в тот же день явился в суд.





Он не признал себя виновным и был освобожден после слушания, но был вынужден сдать свой паспорт после того, как прокуроры назвали его склонным к побегу.





Адвокат Trump Organization, выступая от имени компании, также не признал вину.





Прокурор окружной прокуратуры Манхэттена Кэри Данн заявил в суде, что выдвинутые в четверг обвинения связаны со схемой налогового мошенничества, которая длилась 15 лет и позволила руководству Trump Organization тайно получать надбавки к заработной плате без уплаты надлежащих налогов.





В обвинительном заключении не упоминаются нарушения со стороны 75-летнего бывшего президента, однако расследование еще не закончено.





Трамп выступил с кратким заявлением, раскритиковав выдвинутые обвинения.





«Политическая охота на ведьм, проводимая радикальными левыми демократами, продолжается, и теперь эту задачу взял на себя Нью-Йорк, – сказал он. – Это разобщает нашу страну как никогда раньше!»





Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс назвала обвинения «знаковым моментом» в продолжающемся расследовании деятельности Trump Organization и Вайссельберга.





«Это расследование продолжится, и мы пойдем за фактами и законами, куда бы они ни привели», – сказала Джеймс.