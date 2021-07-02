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Россия за полгода поставила в Беларусь всего 6,22 млн т нефти

Россия поставила в Беларусь 6,22 млн т за первое полугодие


Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ. 

С одной стоны, в сравнении с предыдущим годом поставки увеличились на 34%. Но...
В прошлом году Россия из-за неурегулированности вопроса практически не поставляла нефть в 1-ом квартале.

Если же бать среднегодовые поставки до 2020 года, то они составляли не менее 18 млн т, или  9 млн т за полгода
"Белорусский партизан"
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