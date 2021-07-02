На мировых рынках резко дорожает свинина
На некоторых крупных рынках цены на свинину резко выросли. Более высокие потери поголовья от болезней в ключевых регионах выращивания, наряду с негативным влиянием на отрасль пандемии коронавируса, привели к ограниченным доступным запасам свиней.
Так, в США цены на свинину выросли на 68% с начала года на фоне сокращения предложения свиней на рынке и высоких цен на свинину. Устойчивый спрос на ветчину и бекон, наряду со снижением импорта и ограниченными замороженными запасами, остается благоприятным фактором для отрасли. Доступность рабочей силы остается проблемой и способствует увеличению стоимости продукции.
Европа
С начала года цены на свинину в ЕС выросли на 22% из-за нехватки свинины и постепенного улучшения спроса. Хотя они все еще значительно ниже прошлогоднего уровня, обусловленного экспортом (-16% г / г), более высокие цены помогут компенсировать рост затрат на корма. Даже в сложных условиях производство растет в Испании, Дании и Нидерландах, чтобы компенсировать небольшое снижение в Германии и Италии.
Бразилия
Производители изо всех сил пытаются компенсировать 99% -ное увеличение затрат на корма из-за задержек с посевом и неутешительного первого урожая. Слабый внутренний спрос на свинину из-за ограничений в связи с пандемией и прекращения экономических стимулов сводит на нет выгоды от рекордного экспорта, что сказывается на ценах на свиней и свинину.
09:54 02/07/2021
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