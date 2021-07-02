130 стран согласовали международную налоговую реформу





«Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль»,— говорится на сайте организации.





ОЭСР считает, из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду»,— заявил генсек организации Матиас Корман.