Бренд «Березка» от компании «Савушкин продукт» перешел на белорусский язык
Продукцию компании «Савушкин продукт» хорошо знают не только в нашей стране. Она продается под разными брендами. И вот один из них, до недавнего времени называвшийся «Березка», становится белорусскоязычным.
— Задача заключалась не просто в переводе названия бренда на родной язык, а в создании настоящего бренда с белорусской душой, — отметили в компании. — Слово «Березка» не просто звучит красиво, оно звучит как особый символ, наполненный теплотой и заботой, близкий и понятный каждому белорусу, поэтому и на продукции он должен сыграть особым смыслом.
Молоко и кефир с обновленным брендом можно найти в магазинах уже начиная с 1 июля, чуть позже появятся и творог, за ним — сметана. Одним словом, время приобретать белорусское.
08:20 02/07/2021
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