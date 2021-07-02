Очередное доказательство, что в Беларуси полноценной частной собственности не существует, считает экономист.





В среду 30 июня силовики пришли с обыском в парфюмерно-косметическое предприятие «Модум». По словам работников предприятия, их заперли в помещении, а руководство задержали.





Неделю назад силовики приходили с обысками в компанию по изготовлению дверей «Юркас», а также офис 21vek.by. Обыски также закончились задержаниями бизнесменов.





При этом известно, что «Модум» и «21 век» сотрудничали с Европейским банком реконструкции и развития (ЕАБР).





UDF поинтересовался у экспертов: что могут означать рейды силовиков па частным компаниям.





«Это доказывает одну простую вещь: в Беларуси полноценной частной собственности не существует»





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что обыски в частных компаниях вряд ли могут говорить о чем-то хорошем для страны.





«Когда такого рода случаев становится все больше, напрашивается вывод, что или из бизнеса выживают последние соки в ситуации непростого положения в экономике, или идет рейдерский захват, или бизнес наказывают за гражданскую позицию, которая с точки зрения силовиков и правоохранительных органов проявляется не такая как надо», – сказал Романчук.









По его мнению, власти в очередной раз показали истинное положение бизнеса в стране.





«Чтобы не было настоящей причиной обысков в компаниях, это доказывает одну простую вещь: в Беларуси полноценной частной собственности не существует. Потому что каждый собственник будь он миллионером или индивидуальным предпринимателем в любой момент может быть подвержен такого рода давлению государства», – считает Романчук.





Он напомнил, что в Беларуси давно говорится о необходимости четкой регламентации деятельности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.





«Если мы хотим превратить белорусский бизнес в драйвер национального роста, то такого рода рейды, которые воспринимаются как давление на бизнес, должны стать историей.





Посадки бизнесменов, закрытые суды, обвинения в нарушениях с выплатами налогов без ссылок на нормы международного права не допустимы», – отметил Романчук.





Иначе это ведет к «постоянным номенклатурно-силовым разборкам, действию не законов, а понятий, к выживанию из страны бизнеса, основанного на честности и международных стандартах».





«Модум» как и 21vek.by сотрудничали с ЕАБР. Стоит ли искать причину обысков в этом? Экономист считает, что нет.





«ЕАЭБР чуть ли не в исключительном порядке провел через свой совет директоров решение о работе с государственным сектором Беларуси, он активно работал с нашей страной, активно поддерживал государственные банки и проекты. Он закрывал глаза на многие вещи, связанные с нарушением права в Беларуси. ЕАБР, безусловно, был очень надежным партнером белорусских властей, поддерживал и энергетические, и инфраструктурные проекты», – сказал Романчук.





«Причины могут не только и экономическими, но и политическими»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF отметил, что тенденция на силовое решение вопросов в Беларуси продолжается.





«И она захватывает самые разные сферы. Мы уже видели особое внимание к IT-сектору, видели, как не пожалели TUT.BY, который также является крупным бизнесом. Давление идет в ширь и глубь, начинается затрагивать материальное производство. В нынешней ситуации причины могут не только и экономическими, но и политическими», – сказал Желиба.





Несколько лет назад был взят курс на то, чтобы не «кошмарить» бизнес. Почему теперь власти об этом забыли?





«Давно встал вопрос, что практика лишения свободы за экономические преступления не дает положительных последствий, что это ненормально. Лучше подсчитывать урон – пускай бизнес отрабатывает. Но так было до событий августа 2020 года. Теперь из-за непростой ситуации, в которой оказались власти, времена наступили совершенно другие», – отметил Желиба.





Складывается впечатление, что никто в Беларуси не может чувствовать себя в безопасности.





«Ни журналист, ни бизнесмен, никто – завтра могут прийти за любым. Не знаю, как общество будет жить в такой атмосфере дальше», – сказал Желиба.





Как он относится к увязке проблем частных компаний с сотрудничеством с ЕАБР?





«Белорусские власти нормально сотрудничали с этим банком. Факт взаимодействия с ним ни на кого не бросал тень. Поэтому такой вывод звучит несколько удивительно», – считает Желиба.



